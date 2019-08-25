Российские тюремщики перевернули "вверх ногами" камеру украинского политзаключенного

Работники следственного изолятора ворвались в камеру фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", украинского политзаключенного Рустема Исмаилова. Силовики все разгромили и переломали. Из-за этого подозреваемый опоздал на встречу с адвокатом.

Со своим защитником политзаключенный должен был обсуждать процесс подготовки к будущему рассмотрению апелляционной жалобы на приговор, передает адвокат Исмаилова Маммет Мамбетов на своей странице в Facebook.

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"Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская партия, которая признана в России террористической организацией. В мае 2016 года за участие в ней было задержано сначала четырех крымских татар. Их обвиняли в подготовке к насильственному захвату власти. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам в колонии строгого режима. Рустема и другую группу крымских татар задержали по тем же обвинениям в октябре 2016 года и до сих пор судят.

По словам Рустема, это уже второй (погром – 24 канал) за последние две недели. Так новое руководство СИЗО наводит свой порядок. В камере все вверх тормашками. Все переломано. Что искали – непонятно,

– сказал адвокат.

В Федеральной службе отбывания наказаний никак не комментируют погромы в камере политзаключенного.

Отметим, что за нечеловеческих условий содержания в СИЗО, украинский политзаключенный Биял Адилов объявил сухую голодовку. Он также является фигурантом так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".