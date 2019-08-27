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      Российский суд на полгода продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

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      Российский суд на полгода продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
      / Крим.Реалии

      Во время судебного заседания, которое проходило в российском Ростове-на-Дону был продлен арест восьми фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" сроком на шесть месяцев.

      Издание "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина сообщило, что восемь фигурантов дела (Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мэмет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов) останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

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      Отмечается, что первое предварительное заседание по данному делу проходило через видеоконференцсвязь из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились обвиняемые так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".

      "Хизб ут-Тахрир"  – это международная исламская партия, которая признана в России террористической организацией. В мае 2016 года за участие в ней было задержано четырех крымских татар. Их обвиняли в подготовке к насильственному захвату власти. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам в колонии строгого режима.

      В то же время их адвокаты участвовали в заседании из суда в Симферополе.

      Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возвращении дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (до подзащитных) четвертой Женевской конвенции. Однако судья по собственной инициативе продолжил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО,
      – рассказал адвокат.

      Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. К этому времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

      Кстати, недавно сотрудники следственного изолятора ворвались в камеру фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", украинского политзаключенного Рустема Исмаилова и разгромили и переломали все, что было внутри. Из-за этого подозреваемый опоздал на встречу с адвокатом.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Крымские татары СІЗО Украинцы в плену РФ Украина – Россия
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