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Путин решил "потягаться" с Илоном Маском: заявление

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Путин решил
Путин решил "потягаться" с Илоном Маском / Фото из открытых источников

Уже в 2019 году Российская Федерация планирует запустить миссию на Марс и совершить посадку на Луну в рамках нового исследования спутника Земли.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, пишет "Интерфакс".

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а затем и пилотируемые пуски – для исследования дальнего космоса. И программа "Луна", затем исследование Марса. Первое, это совсем скоро, в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", – сказал глава Кремля.

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По словам главы РФ, это будет новое продолжение исследования Луны, и оно будет существенно отличаться от того, что было во времена Советского Союза.

Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, дальнего космоса,
– убежден президент РФ.

Чем важна колонизация Марса и к чему тут Илон Маск? Для человечества это будет большой шаг в будущее, чтобы избежать возможного вымирания человеческой расы, ведь запасы воды на Земле иссякают, а ледники продолжают рекордно быстро таять. Кроме того, из-за отдельных бездумных политиков мир стоит на пороге Третьей мировой войны.

Колонизация Марса включает теоретическое основание проекта, строительство различных комплексов и сооружений на Марсе и заселение их человеком — создание поселений на планете Марс.

И именно компания Илона Маска SpaceX, ракеты которой показали незаурядные возможности, в течение нескольких лет прицельно занимается разработкой по колонизации Марса, чтобы отправить грузовую миссию на Марс в 2022 году. Конечной целью же является размещение на Марсе человеческой колонии.

Таким образом, как Владимир Путин собрался запускать российскими ракетами, которые в последнее время постоянно падают, миссию на Марс быстрее Илона Маска, остается загадкой.

Теги: Новости России Владимир Путин Техно Илон Маск Космос Марс
Источник: 24 Канал
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