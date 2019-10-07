Путин сделал себе подарок ко дню рождения: сам повысил собственную зарплату

Российский президент Владимир Путина 7 сентября отмечает свой шестьдесят седьмой день рождения. Говорят, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Так подумал и российский лидер – подумал и подписал указ о повышении своей зарплаты.

Под раздачу праздничных конфет попали и другие российские политики, в частности премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале российской правовой информации.

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Кроме Путина и Медведева, которые на двоих одновременно являются вторым, третьим и четвертым президентами России, имеют повод праздновать день рождения российского лидера еще целый ряд российских чиновников. Не обошел вниманием Путин и своих товарищей руководителей российских спецслужб.

В частности, под действие указа попали:

глава Министерства внутренних дел – Владимир Кокольцев;

министр обороны России – Сергей Шойгу;

председатель МЧС – Евгений Зиничев;

глава ФСБ – Александр Бортников;

глава Росгвардии – Виктор Золотов;

председатель Службы внутренней разведки – Сергей Нарышкин;

директор Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев;

глава Государственной фельдъегерской службы – Валерий Тихонов;

секретарь Совета безопасности – Николай Патрушев;

ряд других министров, вицепремьер и главы центральных избирательных комиссий.

Перед этим в тот же день другим указом Владимир Путин сделал подарки голове следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.

На сколько вырастет зарплата Путина?

Таким образом зарплата всех перечисленных чиновников уже с этого месяца вырастет на 4,3%. Ежемесячная заработная плата самого Владимира Путина в 2019 году составляла 715 тысяч рублей – около 270 тысяч гривен.

Согласно с новым повышением она возрастет на 31 тысяч рублей и составит около 746 тысяч рублей или 282 тысяч гривен ежемесячно.