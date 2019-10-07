20:47
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Путин сделал себе подарок ко дню рождения: сам повысил собственную зарплату

      182 Читати новину українською
      Путин в свой день рождения повысил свою зарплату
      Путин в свой день рождения повысил свою зарплату / iz.ru

      Российский президент Владимир Путина 7 сентября отмечает свой шестьдесят седьмой день рождения. Говорят, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Так подумал и российский лидер – подумал и подписал указ о повышении своей зарплаты.

      Под раздачу праздничных конфет попали и другие российские политики, в частности премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале российской правовой информации.

      Это стоит увидеть: "Суд над Путиным" устроили в Киеве: красноречивые фото и видео

      Кроме Путина и Медведева, которые на двоих одновременно являются вторым, третьим и четвертым президентами России, имеют повод праздновать день рождения российского лидера еще целый ряд российских чиновников. Не обошел вниманием Путин и своих товарищей руководителей российских спецслужб.

      В частности, под действие указа попали:

      • глава Министерства внутренних дел – Владимир Кокольцев;
      • министр обороны России – Сергей Шойгу;
      • председатель МЧС – Евгений Зиничев;
      • глава ФСБ – Александр Бортников;
      • глава Росгвардии – Виктор Золотов;
      • председатель Службы внутренней разведки – Сергей Нарышкин;
      • директор Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев;
      • глава Государственной фельдъегерской службы – Валерий Тихонов;
      • секретарь Совета безопасности – Николай Патрушев;
      • ряд других министров, вицепремьер и главы центральных избирательных комиссий.

      Перед этим в тот же день другим указом Владимир Путин сделал подарки голове следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.

      На сколько вырастет зарплата Путина?

      Таким образом зарплата всех перечисленных чиновников уже с этого месяца вырастет на 4,3%. Ежемесячная заработная плата самого Владимира Путина в 2019 году составляла 715 тысяч рублей около 270 тысяч гривен.

      Согласно с новым повышением она возрастет на 31 тысяч рублей и составит около 746 тысяч рублей или 282 тысяч гривен ежемесячно.

      blog_ava
      Хэллоуин-2019: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня
      74381
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Деньги Владимир Путин Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      сегодня , 19:00 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 94
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 18:37 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      400
      Космическая гонка: что Украина может предложить миру
      сегодня , 18:21 Космическая гонка: что Украина может предложить миру
      Іван Яковина 195
      5 способов теплоизоляции жилья
      сегодня , 17:03 5 способов теплоизоляции жилья
      Яніна Ткачук 1758
      В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россией: к чему готовится Лукашенко?
      сегодня , 17:00 В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россией: к чему готовится Лукашенко?
      Злой Одессит 1415
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук