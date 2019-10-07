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      Путін зробив собі подарунок до дня народження: сам підвищив власну зарплату

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      Путін у власний день народження підвищив свою зарплату
      Путін у власний день народження підвищив свою зарплату / iz.ru

      Російський президент Володимир Путін 7 вересня відзначає свій 67-ий день народження. Кажуть, найкращий подарунок – це подарунок, зроблений своїми руками. Так подумав і російський лідер – подумав і підписав указ про підвищення своєї зарплати.

      Під роздачу святкових цукерок потрапили й інші російські політики, зокрема прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі російської правової інформації.

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      Крім Путіна та Медведєва, які на двох одночасно є другим, третім та четвертим президентами Росії, мають привід святкувати день народження російського лідера ще ціла низка російських чиновників. Не оминув увагою Путін і своїх товаришів-очільників російських спецслужб.

      Зокрема, під дію указу потрапили:

      • голова Міністерства внутрішніх справ – Володимир Кокольцев;
      • міністр оборони Росії – Сергій Шойгу;
      • голова МЧС – Євгеній Зинічев;
      • голова ФСБ – Олександр Бортников;
      • очільник Росгвардії – Віктор Золотов;
      • голова Служби внутрішньої розвідки – Сергій Наришкін;
      • директор Федеральної служби охорони – Дмитро Кочнєв;
      • очільник Державної фельд'єгерської служби – Валерій Тихонов;
      • секретар Ради безпеки – Микола Патрушев;
      • низка інших міністрів, віцепрем'єрів та голови центральних виборчих комісій.

      Перед цим того ж дня іншим указом Володимир Путін зробив подарунки голові слідчого комітету Олександру Бастрикіну та генеральному прокурору Юрію Чайці.

      На скільки зросте зарплата Путіна?

      Таким чином зарплата усіх перелічених чиновників вже з цього місяця зросте на 4,3%. Щомісячна заробітна платня самого Володимира Путіна у 2019 році становила 715 тисяч рублів – близько 270 тисяч гривень.

      Відповідно з новим підвищенням вона зросте на майже 31 тисячу рублів та стоновитиме близько 746 тисяч рублів або 282 тисячі гривень щомісяця.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Гроші Володимир Путін Новини Росії
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