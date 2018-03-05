Путин сошел с ума: что не так с его обращением

Воинственная речь Владимира Путина о новейших ядерных вооружениях, произнесенная еще первого марта, все никак не дает покоя ни многочисленным экспертам, ни обычным наблюдателям.

Сначала споры шли насчет ее политического значения. Что это? Шантаж США, объявление "Холодной войны", желание обратить на себя внимание? Или это просто такой способ поддержать оптимизм в россиянах накануне "выборов"? Дескать, колбасы и масла у меня для вас нет, вы там держитесь, но зато есть адские фантастические термоядерные ракеты. Сейчас как врежем – колбасы и масла во всем мире ни у кого не будет. Вот тогда и заживем!

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Есть и еще одно объяснение этой странной речи, в которое мне тоже верится. Оно гласит, что Путин просто сошел с ума (в клиническом смысле) от ностальгии по СССР. Весь бывший СССР он считает Россией, у которой украли территории, людей и так далее. Факт существования независимых государств у него в голове не укладывается. В его мире просто нет Украины, Латвии, Казахстана. Там есть только "потери России".

Вся его жизнь – это сплошная боль от ликвидации Союза. Собственно, заглушить эту боль он и пытается всеми возможными способами.

Советский гимн, помпезные парады на Красной площади, Евразийский союз, захват Крыма, война в Сирии, отказ от демократии, противостояние с Западом – это все лишь частные появления желания Путина поднять из могилы СССР. Его болезнь – это и есть политика России.

В этом смысле рассказ о невероятном оружии – это попытка доказать себе и всем окружающим, что он, Путин, справился, что жил не зря. Что СССР восстановлен и абсолютно непобедим, теперь он точно не развалится. Это подсознательная попытка преодолеть свою психическую болезнь. Объявить причину этой болезни побежденной.

Но попытка эта, вполне здравая и логичная с точки зрения самого Путина, для прочих людей кажется еще большим погружением в безумие. Дело в том, что президент России дико и отчаянно врал, рассказывая о новейшем оружии. Я расскажу лишь о двух очень странных видах оружия, анонсированных президентом РФ.

Во-первых, надо сказать, что ученые – физики, авиаконструкторы, инженеры, специалисты по материалам – сейчас пребывают в шоке и разводят руками: то, о чем рассказал Путин, мягко говоря, не очень возможно.

Первое – безымянная пока крылатая ракета с ядерной боеголовкой. Путин объявил, что эта малозаметная и маневрирующая штука размером с обычную крылатую ракету, а летает на ядерном двигателе. Более того, ее якобы уже успешно испытали где-то на юге России.

На вопрос "ну и что тут не так?" можно ответить: "да всё". Ядерные энергетические установки могут быть двух типов: либо обычный реактор дает электричество для пропеллеров, либо это так называемый прямоточный ядерный двигатель. С обоими все очень непросто.

Ядерный реактор – это очень большая фиговина. Запихать ее в ракету длиной в 5-6 метров и диаметром полметра просто нереально. Кроме того, в ракету нужно поместить еще боеголовку, систему управления, связи, наведения и так далее. Кроме того, если уж ракету питает реактор, то в ней нужна мощная защита от радиации и система охлаждения. В противном случае радиация от реактора спалит к черту всю электронику, а сама ракета будет фонить так, что обнаружить ее можно будет еще на старте. Можно попытаться немного уменьшить габариты реактора, но тут уже начинаются проблемы с законами ядерной физики. Отменить их своим указом Путин не может. Скажем, реактор размером с чемодан просто не будет работать.

Другой вариант, без реактора – это создание прямоточного ядерного двигателя. Там забортный воздух поступает прямо в реактор, разогревается там до немыслимых температур, после чего вылетает из сопла, создавая тягу.

И снова те же проблемы. Первая – размер реактора. Вторая – выхлоп такой ракеты будет дико радиоактивным. Это, по сути, летающий Чернобыль. Из-за такого выхлопа даже запускать эту ракету крайне опасно. Отправлять ее в полет – тем более. Она за день может весь мир покрыть радиацией.

Но и военного смысла в ней немного – по радиационному следу ее моментально обнаружат и уничтожат. Обычная баллистическая ракета в этом смысле намного быстрее, незаметнее и надежнее.

Чтобы справиться со всеми этими проблемами, российским физикам пришлось бы создать либо атомный реактор размером с телевизор, либо атомный двигатель, который не дает радиационного выхлопа.

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Всяко, конечно, бывает. Но чтобы обмануть законы природы, необходимо что-то совершенно невероятное, настоящее технологическое чудо прямо из далекого будущего. Это было бы сродни созданию двигателя для межпланетных перелетов, настоящего искусственного интеллекта чего-то из этой серии. Учитывая состояние российской науки, это просто невозможно. Да не только российской. Никто в мире сейчас на это не способен.

Ну и второй вид оружия, описание которого очень удивило ученых и инженеров – это комплекс "Авангард". По сути дела, это межконтинентальная боеголовка с крыльями и рулями, которая не камнем падает на вражеский город, а планирует по наклонной траектории. При этом она, как самолет, обходит препятствия и районы ПВО.

В общем, это возможно. Но Путин и тут удивил весь мир, сообщив, что эта фига будет летать в плотных слоях атмосферы со скоростью в 20 раз выше, чем скорость звука. Тут уже, видимо, российские химики что-то нахимичили.

Дело в том, что на скорости в 20 тысяч километров в час все что угодно – любой известный нам материал – испарится от трения об воздух. В известной нам части Вселенной нет вообще ничего, что могло бы выдержать такие температуры. Там речь о сотнях тысяч градусов.

Опять же, задумка крутая. Но законы физики просто не позволяют такого сделать. Это невозможно. Это так же реально, как драконы, колдуны, русалки и эльфы.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Владимир Путин не просто сошел с ума на почве ностальгии по СССР. Его болезнь прогрессирует, он сочиняет истории про фантастические сущности, которых даже теоретически не может быть. И тут два варианта развития событий.

Возможно, что президент России, уверовав в свою непобедимость, успокоится и начнет жить более или менее нормально. Но нельзя исключать варианта, что он попробует испытать все свои новые игрушки на реальных целях. И вот тогда у всего мира будут очень большие проблемы.