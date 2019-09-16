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      Когда Путин уйдет из власти: мнение Казарина

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      Когда Путин уйдет из власти?
      Когда Путин уйдет из власти? / Getty images

      Российская Федерация устроена очень просто. Это система, в которой сила воспринимается как единственное, что имеет значение. А остатки этой системы перекладываются на обычных граждан.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" озвучил Павел Казарин. Он отметил: "Российские телепатриоты повторяют: кризис не навсегда, экономика нащупает дно, а бизнес адаптируется. Они повторяют: есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России. Как ни странно, они правы".

      К слову: Путинский режим будет воевать "до последнего украинца"

      "Вероятнее всего, Владимир Путин уйдет только тогда, когда от России ничего не останется", – сказал журналист.

      По его словам, из-за кризиса коррупция в России не станет меньше – она останется такой же. Деньги не будут осваиваться эффективнее, потому что их осваивают те, кто приближен к трону. И если нефть и дальше будет дешеветь, то экономить будут на всем, кроме силовиков и элит".

      "Чем дольше у власти будет находиться действующий режим – тем глубже будут масштабы разрушения России. Чем раньше этот режим изменится – тем меньше будет цена, которую России придется заплатить", – добавил Казарин.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды":

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Путин Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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