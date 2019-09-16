Коли Путін піде з влади: думка Казаріна

Російська Федерація влаштована дуже просто. Це система, в якій сила сприймається як єдине, що має значення. А залишки цієї системи перекладаються на звичайних громадян.

Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив Павло Казарін. Він зазначив: "Російські телепатріоти повторюють: криза не назавжди, економіка нащупає дно, а бізнес адаптується. Вони повторюють: є Путін – є Росія. Нема Путіна – нема Росії. Як не дивно, вони мають рацію".

До слова: Путінський режим воюватиме "до останнього українця"

"Найімовірніше, Володимир Путін піде лише тоді, коли від Росії нічого не залишиться", – сказав журналіст.

За його словами, через кризу корупція в Росії не стане меншою – вона залишиться такою ж. Гроші не будуть освоюватись ефективніше, тому що їх освоюють ті, хто наближений до трону. І якщо нафта і далі дешевшатиме, то економити будуть на всьому, крім силовиків і еліт".

"Чим довше при владі перебуватиме чинний режим – тим глибшими будуть масштаби руйнування Росії. Чим раніше цей режим зміниться – тим меншою буде ціна, яку Росії доведеться заплатити", – додав Казарін.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":