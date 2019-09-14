Обитатели Кремля воюют против России и ее будущего

В России любят говорить о том, что главный риск – это приход к власти либералов. Мол, они все разрушат, с Донбасса уйдут, а Крым вернут Украине. Мол, надо лишь немного потерпеть – и ситуация нормализуется.

Российские телепатриоты повторяют: кризис не навсегда, экономика нащупает дно, а бизнес адаптируется. Они повторяют: есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России. Как ни странно – они правы. С большой долей вероятности Владимир Путин уйдет лишь тогда, когда от России ничего не останется.

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Любое государство – это система взаимоотношений между людьми. Российское государство устроено очень просто. Это обычный неофеодализм, когда "на кормление" отдаются города, области или целые сектора экономики. Это система, в которой сила воспринимается как единственное, что имеет значение. А издержки этой системы перекладываются на самых обычных граждан.

"Папа, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сыночек, теперь ты будешь меньше есть".



Российские телепатриоты повторяют: есть Путин – есть Россия

Из-за кризиса коррупция в России не станет меньше – она будет прежней. Деньги не станут осваивать эффективнее – потому что их осваивают те, кто приближен к трону. И если нефть и дальше будет дешеветь, то экономить будут на всем, кроме силовиков и элит.

К чему приведет режим Путина

Чем дольше в России у власти находится нынешнее руководство – тем сильнее будет проявляться кризис. С каждым новым месяцем гордиевы узлы противоречий будут только затягиваться. В какой-то момент окажется, что их невозможно развязать и придется резать – по-живому.

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Любые разговоры о том, что больной "выздоровеет сам" работают лишь тогда, когда речь идет о простуде. Когда весь рецепт победы над болезнью сводится к теплу, покою и малиновому варенью. Но если речь идет об онкологии, то тот же самый рецепт способен загнать в гроб. Потому что с каждым днем промедления опухоль будет давать метастазы.

Более того – любое промедление будет приводить к тому, что рецепты оздоровления будут становится все жестче и жестче. Похоже на гангрену, когда на раннем этапе можно отделаться ампутацией пальца, а под конец приходится резать всю ногу.

Что может спасти Россию

Единственный шанс для России – это вновь начать играть по правилам. Отдать чужие территории и вывести с ним оккупационные войска. Гражданам России может не понравится этот рецепт – но это все равно, что злиться по поводу трудного лечения, которое выписывает вам врач. Можно от него отказаться и есть аскорбинки – только легче вам от этого не станет.

А потому российское государство оказалось в удивительной ситуации. Чем дольше у власти находится нынешний режим – тем глубже будут масштабы обрушения России. Чем раньше этот режим сменится – тем меньше будет цена, которую России придется заплатить.

Но в том и штука, что вся огромная страна оказалась в заложниках у своих же политиков. Которые скорее превратят мир в радиоактивный пепел, чем выпустят рычаги управления из рук.

В Кремле могут думать, что они воюют против Украины. Или против Запада. Но на самом деле обитатели Кремля воюют против России и ее будущего. И чем дольше они у власти – тем меньше шансов у страны, которой они руководят.