Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung

Популярність президента Росії Володимира Путіна стрімко зменшується. Тому Кремль планує новий проект – приєднання Білорусі.

"Популярність, яка летить додолу, – серйозна загроза для режиму російського президента", – пише на сторінках німецького видання Süddeutsche Zeitung російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

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Тривога російського населення має практичний характер: непопулярна пенсійна реформа; стагнація рівня життя; дорогі афери за кордоном за рахунок російських регіональних інтересів; видимі фінансові преференції для регіонів, важливих з точки зору можновладців, передусім, Москви і Чечні. Все це підриває популярність Путіна,

– пише Ходорковський.

Опозиційний політик зазначає: "Рейтинг в 30-40% змушує сумніватися у "загальному схваленні", на яке спирається авторитарний режим. Право на владу можна зберегти тільки за допомогою сили, що погано для можновладців. Не через гуманістичні цінності, в авторитарному режимі вони не відіграють жодної ролі. Злий рок полягає у зростаючій залежності від генералів і недовірі цих генералів до лояльності їхніх офіцерів".

Масштаб проникнення внутрішньої спецслужби ФСБ в урядові структури переходить вже всі допустимі межі. Щоб підтримати свій рейтинг, Путін міг би розпустити непопулярний уряд, але тут є підводне каміння, – вважає Ходорковський. – Існує один вихід, але й він занадто ризикований: приєднання республіки Білорусь "за взаємною згодою". Президенту Лукашенку довелось би погодитися на створення в мертвонародженому російсько-білоруському союзі посади президента для Володимира Путіна і фактичне входження Білорусі до складу Російської Федерації. Саме над цим проектом сьогодні й триває робота.

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