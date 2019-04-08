США хочуть "розірвати" Росію і Китай, – Neue Zürcher Zeitung
На світовій шаховій дошці розпочалася жорстока гра, яка може кардинально змінити стосунки між великими країнами.
На другому терміні свого правління, що цілком вірогідно станеться, Дональд Трамп може піддатися спокусі укласти угоду з Росією. Європа повинна бути готовою,
– пише журналіст швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung Ульріх Шпек у статті "На шаховій дошці світової політики".
У зовнішньополітичних колах Вашингтону панує єдина думка: стосунки з Китаєм – це нова вісь, навколо якої обертається все. Зовнішня політика США перебудовується, щоб встояти перед викликом Китаю.
Читайте також: Путін шантажує Україну на 2,3 млрд євро, – Bild
Світ на шаховій дошці буде підпорядковуватись правилам, які обумовлюються конкуренцією великих держав. Це станеться, якщо знову затвердиться зовнішньополітичний реалізм Кіссінджера. США можуть вирішити, що їхній основний стратегічний інтерес полягає у відокремленні одне від одного, Росії та Китаю. При цьому не зіштовхнувшись зі згуртованим автократичним блоком,
– вважає Шпек.
Така стратегія залучення у власний табір Росії та ізоляція Китаю вже проявлялась на початку президентства Трампа. Однак його спроби встановити партнерство з Москвою зіштовхнулись з рішучим протестом, у тому числі в американському Конгресі. А підозри, що Путін допоміг Трампу обійняти посаду президента, зробили його практично недієздатним у стосунках з Москвою.
Але у майбутньому, після зняття обвинувачень з Трампа, це може змінитися, пише журналіст:
Вже не на першому, але цілком вірогідно на другому терміні Трамп може поддатися спокусі укласти угоду з Росією. У 1970-ті роки Річард Ніксон та Генрі Кіссінджер намагались розколоти стосунки між Китаєм і Росією завдяки відкритышим відносинам з Китаєм. Так і Трамп може спробувати встановити стратегічне партнерство з Росією, не враховуючи інтереси європейців.
В результаті "на дошці реальної світової політики, де значення мають тільки амбіційні та потужні з воєнної точки зору держави, Європи не буде", йдеться в статті.
Те, що Європа сама стане такою єдиною державою малоймовірно, зважаючи на різноманіття інтересів та уявлень, що показали останні роки, – зазначає Шпек.
Тільки досягнувши згоди, європейці отримають вплив у світовій політиці та не стануть "жертвами на вівтарі американо-російського альянсу".
Лише коли Європа продемонструє своє зовнішньополітичне бажання бачити, нехай навіть поступливе з погляду силової політики, вона не загубиться серед нової конкуренції держав, – завершує видання.
Читайте також: НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post