16:00
7 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Блоги Світові Медіа
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Світові Медіа

      Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro

      277
      Як пазли впливають на мозок людини
      Як пазли впливають на мозок людини / Getty images

      Головоломка "пазли" допомагає мозку людини розвинути здібності і працювати ефективніше.

      Складання пазлів дуже корисне для мозку! Це доводить дослідження відомого психолога Патріка Фісслера з Ульмського університету в Німеччині,
      – пише у свої статті журналістка Le Figaro Дельфіна Шайє.

      Читайте також: Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung

      Вона відзначає, що вчений, аби зробити такий висновок, протестував практику складання пазлів на здорових дорослих людях, незнайомих з цією, здавалося б, дитячою грою. 100 учасників пройшли тести для оцінки їхніх когнітивних здібностей. Потім половина з них збирала пазли протягом 5 тижнів не менше години на день, й учасники пройшли тести знову. Вчений порівняв результати двох груп піддослідних та виявив, що така головоломка стимулює одразу вісім (!) зорово-просторових функцій, у тому числі – здатність сприйняття, гнучкість, оперативну пам'ять, швидкість мислення і ротацію (уявлення, в якому напрямку повернути пазл).

      Однак доктор Бернар Круазіль, невролог з Університетської лікарні Ліону та спеціаліст з когнітивного старіння, застерігає від поспішних висновків:

      Це не обов'язково означає, що дані компетенції покращаться в повсякденному житті,
      – підкреслює він, бо "якщо ви граєте в гольф, то не обов'язково станете чемпіоном з тенісу".

      "Тим не менш, на думку доктора Круазіля, боротьба з "бездіяльністю когнітивних здатностей" – головна мета суспільної охорони здоров'я. Щоб змусити свій мозок працювати ефективніше, він радить кидати йому різні виклики, беручи на себе виконання нових або все складніших дій", – вказує журналістка Le Figaro.

      І далі підсумовує:

      Дослідження Патріка Фісслера показує, що отримана користь безпосередньо пов'язана зі складністю пазлу.

      Читайте також: Електросмог: що кажуть вчені і шахраї, – Bild

      blog_ava
      Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП
      сьогодні
      6260
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Публікації Мозок Наука
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro
      сьогодні , 15:26 Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro
      Світові Медіа 277
      Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії
      сьогодні , 12:01 Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії
      Блог Соцмережі 842
      Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП
      сьогодні , 09:16 Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП
      6260
      Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
      сьогодні , 09:01 Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
      3120
      У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
      сьогодні , 08:40 У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
      Світові Медіа 2895
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук