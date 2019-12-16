Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на выезд из страны уволенных с работы в ФСБ. Запрет будет действовать в течение 5 лет после прекращения работы в спецслужбе.

Закон якобы призван защитить сотрудников органов ФСБ, отмечается на сайте правовой информации России.

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Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции Федеральной службы безопасности.

В действующем российском законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ.

В частности, предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего.

Что известно о ФСБ России?

Федеральная служба безопасности России - российская спецслужба, правопреемница советского КГБ. Основными функциями ФСБ является контрразведывательная деятельность, борьба с преступностью и разведывательная деятельность.



ФСБ приняла активное участие в агрессии России против Украины. В частности, спецслужба причастна к боевым действиям на Донбассе и захвате агрессором Автономной Республики Крым.