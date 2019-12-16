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      Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу

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      Путин подписал закон о запрете бывшим ФСБшникам выезжать за границу / cenznet.com

      Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на выезд из страны уволенных с работы в ФСБ. Запрет будет действовать в течение 5 лет после прекращения работы в спецслужбе.

      Закон якобы призван защитить сотрудников органов ФСБ, отмечается на сайте правовой информации России.

      К слову: Российские спецслужбы вербуют преступников для заказных убийств за рубежом, – расследование

      Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции Федеральной службы безопасности.

      В действующем российском законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ.

      В частности, предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего.

      Что известно о ФСБ России?
      Федеральная служба безопасности России - российская спецслужба, правопреемница советского КГБ. Основными функциями ФСБ является контрразведывательная деятельность, борьба с преступностью и разведывательная деятельность.

      ФСБ приняла активное участие в агрессии России против Украины. В частности, спецслужба причастна к боевым действиям на Донбассе и захвате агрессором Автономной Республики Крым.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики ФСБ
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      Новости за 16 декабря
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