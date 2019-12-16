Путін заборонив колишнім співробітникам ФСБ виїжджати за кордон

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про тимчасову заборону на виїзд з країни звільнених з роботи у ФСБ. Заборона діятиме протягом 5 років після припинення роботи у спецслужбі.

Закон буцімто покликаний захистити співробітників органів ФСБ, зазначається на сайті правової інформації Росії.

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Таке тимчасове обмеження на виїзд може бути встановлено з дня звільнення співробітника з військової служби. Федеральна служба безпеки самотужки зможе визначати, кому з колишніх співробітників забороняти виїзд.

У чинному російському законодавстві вже встановлено тимчасове обмеження росіян на виїзд з країни в разі, якщо він проходить державну службу в органах ФСБ.

Зокрема, передбачено можливість встановлення заборони на виїзд до закінчення терміну дії відповідного контракту військовослужбовця.

Що відомо про ФСБ Росії?Федеральна служба безпеки Росії – російська спецслужба, правонаступниця радянського КДБ. Основними функціями ФСБ є контррозвідувальна діяльність, боротьба зі злочинністю та розвідувальна діяльність.



ФСБ взяла активну участь в агресії Росії проти України. Зокрема, спецслужба причетна до бойових дій на Донбасі та захопленні агресором Автономної Республіки Крим.