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      Путін заборонив колишнім співробітникам ФСБ виїжджати за кордон

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      Путін підписав закон про заборону колишнім ФСБшникам виїжджати за кордон / cenznet.com

      Президент Росії Володимир Путін підписав закон про тимчасову заборону на виїзд з країни звільнених з роботи у ФСБ. Заборона діятиме протягом 5 років після припинення роботи у спецслужбі.

      Закон буцімто покликаний захистити співробітників органів ФСБ, зазначається на сайті правової інформації Росії.

      До слова: Російські спецслужби вербують злочинців для замовних вбивств за кордоном, – розслідування

      Таке тимчасове обмеження на виїзд може бути встановлено з дня звільнення співробітника з військової служби. Федеральна служба безпеки самотужки зможе визначати, кому з колишніх співробітників забороняти виїзд.

      У чинному російському законодавстві вже встановлено тимчасове обмеження росіян на виїзд з країни в разі, якщо він проходить державну службу в органах ФСБ.

      Зокрема, передбачено можливість встановлення заборони на виїзд до закінчення терміну дії відповідного контракту військовослужбовця.

      Що відомо про ФСБ Росії?Федеральна служба безпеки Росії – російська спецслужба, правонаступниця радянського КДБ. Основними функціями ФСБ є контррозвідувальна діяльність, боротьба зі злочинністю та розвідувальна діяльність.

      ФСБ взяла активну участь в агресії Росії проти України. Зокрема, спецслужба причетна до бойових дій на Донбасі та захопленні агресором Автономної Республіки Крим.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики ФСБ Новини Росії Володимир Путін
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