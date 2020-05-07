Путин запретил российским военным пользоваться гаджетами

Военнослужащим российской армии отныне запрещено при исполнении служебных обязанностей иметь при себе электронные изделия, способные передавать звуковые и фотографические материалы, или отслеживать геолокацию.

О соответствующем указе президента России Владимира Путина сообщил 6 мая российский Интерфакс .

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Таким образом Путин внес изменения в дисциплинарный устав вооруженных сил РФ. Отныне будет действовать запрет на гаджеты, нарушение которого будут считать дисциплинарным проступком.

Путин запретил военным иметь при себе электронные приборы, которые могут:

Хранить и передавать фото, аудио или видео.

Отслеживать данные геолокации (место нахождения военнослужащих).

Будет действовать этот запрет для тех военных, которые:

Участвуют в боевых действиях и вооруженных конфликтах;

Работают в рамках миротворческих миссий;

Противостоят террористам за пределами территории Российской Федерации;

Служат на боевом дежурстве, в нарядах, на кораблях во время походов

Проходят военные сборы;

И даже если просто находятся на территории военной части.

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