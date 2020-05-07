Путин запретил российским военным пользоваться гаджетами
Военнослужащим российской армии отныне запрещено при исполнении служебных обязанностей иметь при себе электронные изделия, способные передавать звуковые и фотографические материалы, или отслеживать геолокацию.
О соответствующем указе президента России Владимира Путина сообщил 6 мая российский Интерфакс.
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Таким образом Путин внес изменения в дисциплинарный устав вооруженных сил РФ. Отныне будет действовать запрет на гаджеты, нарушение которого будут считать дисциплинарным проступком.
Путин запретил военным иметь при себе электронные приборы, которые могут:
- Хранить и передавать фото, аудио или видео.
- Отслеживать данные геолокации (место нахождения военнослужащих).
Будет действовать этот запрет для тех военных, которые:
- Участвуют в боевых действиях и вооруженных конфликтах;
- Работают в рамках миротворческих миссий;
- Противостоят террористам за пределами территории Российской Федерации;
- Служат на боевом дежурстве, в нарядах, на кораблях во время походов
- Проходят военные сборы;
- И даже если просто находятся на территории военной части.
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Заметим, еще 19 февраля 2019 Государственная дума РФ приняла закон, которым запретила военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету.
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