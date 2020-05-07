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      Путин запретил российским военным пользоваться гаджетами

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      Путину не нравятся гаджеты в армии
      Путину не нравятся гаджеты в армии / Коллаж 24 канала

      Военнослужащим российской армии отныне запрещено при исполнении служебных обязанностей иметь при себе электронные изделия, способные передавать звуковые и фотографические материалы, или отслеживать геолокацию.

      О соответствующем указе президента России Владимира Путина сообщил 6 мая российский Интерфакс.

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      Таким образом Путин внес изменения в дисциплинарный устав вооруженных сил РФ. Отныне будет действовать запрет на гаджеты, нарушение которого будут считать дисциплинарным проступком.

      Путин запретил военным иметь при себе электронные приборы, которые могут:

      • Хранить и передавать фото, аудио или видео.
      • Отслеживать данные геолокации (место нахождения военнослужащих).

      Будет действовать этот запрет для тех военных, которые:

      • Участвуют в боевых действиях и вооруженных конфликтах;
      • Работают в рамках миротворческих миссий;
      • Противостоят террористам за пределами территории Российской Федерации;
      • Служат на боевом дежурстве, в нарядах, на кораблях во время походов
      • Проходят военные сборы;
      • И даже если просто находятся на территории военной части.

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      Заметим, еще 19 февраля 2019 Государственная дума РФ приняла закон, которым запретила военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Гаджеты Владимир Путин Новости России
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