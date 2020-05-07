03:03
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Путін заборонив російським військовим користуватися гаджетами

      - Читать новость на русском
      Путіну не подобаються гаджети в армії
      Путіну не подобаються гаджети в армії / Колаж 24 каналу

      Військовослужбовцям російської армії відтепер заборонено під час виконання службових обов'язків мати при собі електронні вироби, здатні передавати звукові та фотографічні матеріали, або відстежувати геолокацію.

      Про відповідний указ президента Росії Володимира Путіна повідомив 6 травня російський Интерфакс.

      Цікава думка Путін хоче переписати правила гри, або На хвилі пандемії

      У такий спосіб Путін вніс зміни до дисциплінарного статуту збройних сил РФ. Відтепер діятиме заборона на гаджети, порушення якої вважатимуть дисциплінарним проступком.

      Путін заборонив військовим мати при собі електронні прилади, які можуть:

      • Зберігати та передавати фото, аудіо чи відео.
      • Відстежувати дані геолокації (місце перебування військовослужбовців).

      Діятиме ця заборона для тих військових, які:

      • Беруть участь у бойових діях та збройних конфліктах;
      • Працюють у рамках миротворчих місій;
      • Протистоять терористам за межами території Російської Федерації;
      • Служать на бойовому чергуванні, в нарядах, на кораблях під час походів;
      • Проходять військові збори;
      • І навіть якщо просто перебувають на території військової частини.

      Читайте також Оголошена Путіним підтримка бізнесу в час карантину виявилася брехнею, – Фейгін

      Зауважимо, ще 19 лютого 2019 року Державна дума РФ прийняла закон, яким заборонила військовослужбовцям і призовникам мати при собі телефони, планшети та інші пристрої з функцією зберігання інформації й підключенням до інтернету.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ґаджети Володимир Путін Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Трамп проти Китаю та Байдена: який план у президента США
      6 травня , 23:30 Трамп проти Китаю та Байдена: який план у президента США
      Іван Яковина
      Скоро будем тебя кончать, – Сергій Стерненко про погрози, три замахи та опір кілерам
      6 травня , 19:01 Скоро будем тебя кончать, – Сергій Стерненко про погрози, три замахи та опір кілерам
      Олег Бабій
      Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано
      сьогодні , 18:30 Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано