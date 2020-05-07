Путін заборонив російським військовим користуватися гаджетами

Військовослужбовцям російської армії відтепер заборонено під час виконання службових обов'язків мати при собі електронні вироби, здатні передавати звукові та фотографічні матеріали, або відстежувати геолокацію.

Про відповідний указ президента Росії Володимира Путіна повідомив 6 травня російський Интерфакс.

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У такий спосіб Путін вніс зміни до дисциплінарного статуту збройних сил РФ. Відтепер діятиме заборона на гаджети, порушення якої вважатимуть дисциплінарним проступком.

Путін заборонив військовим мати при собі електронні прилади, які можуть:

Зберігати та передавати фото, аудіо чи відео.

Відстежувати дані геолокації (місце перебування військовослужбовців).

Діятиме ця заборона для тих військових, які:

Беруть участь у бойових діях та збройних конфліктах;

Працюють у рамках миротворчих місій;

Протистоять терористам за межами території Російської Федерації;

Служать на бойовому чергуванні, в нарядах, на кораблях під час походів;

Проходять військові збори;

І навіть якщо просто перебувають на території військової частини.

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Зауважимо, ще 19 лютого 2019 року Державна дума РФ прийняла закон, яким заборонила військовослужбовцям і призовникам мати при собі телефони, планшети та інші пристрої з функцією зберігання інформації й підключенням до інтернету.