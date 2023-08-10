Политолог Дмитрий Орешкин рассказал 24 Каналу кого боится и когда сдастся Путин. Он считает, что диктатору придется пойти на уступки после определенного события.

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Кого боится Путин

Путинское окружение пока еще неоднородно. Однако, вероятно, есть люди, которые говорят диктатору, что "лучше уже не будет, надо из этой истории как-нибудь выбираться".

По словам Орешкина, именно эти люди могли слить московскому изданию условия, которые ставят перед кремлевским диктатором.

Но не факт, что они оказывают достаточное влияние, чтобы серьезно давить на Путина. Серьезно давить на Путина может только Украина или западные партнеры,

– добавил политолог.

Путин больше всего боится появления контрэлиты, в которых есть политические ресурсы, поддерживаемые силовиками.



Политолог рассказал, когда Путин сдастся: смотрите видео

"С ними Путин жестко борется. Например, генерал Суровикин или Мизинцев. Условно, людей из группы Пригожина и самого Пригожина", – отметил Орешкин.

Когда диктатор cдастся

Пока антипутинское окружение не сможет заставить Путина пойти на компромисс.

Если через месяц – два прилетят еще два десятка таких подарков – ситуация может измениться. И тогда Путину придется как-то договариваться,

– объяснил политолог.

В "мирном плане", опубликованном The Moscow Times, говорится об отказе России от 4 областей Украины, но сохранении за ней Крыма.

"Как только Путин проявит готовность уступить эти 4 области, так у Украины появится стимул вести дела дальше, почему собственно останавливаться на полуострове? Возможно, на дипломатическом уровне Путин сможет договориться с Западом, но это не факт", – сказал Орешкин.

Путину придется пойти на уступки

Владимир Путин уже всех достал, в частности, страны Запада, которые, вероятно, не будут с ним договариваться.

Диктатор загнал Россию в тупик, из которого так легко не выберется. Путин пойдет на уступки, возможно, даже через несколько месяцев.

Украина – не виновата, на нее напали. Я думаю, что еще несколько месяцев Украина будет пытаться производить морские и воздушные беспилотники, которые являются главными дипломатическими аргументами в этом потенциальном споре.

– резюмировал Дмитрий Орешкин.

Разногласие между Путиным и Пригожиным