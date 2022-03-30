Такие данные американская разведка сделала с учетом рассекреченных данных. Там считают, что старшие советники боятся сказать Путину правду.

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Также там считают, что Путин якобы не знал о том, что его вооруженные силы посылают призывников на войну в Украину, что "свидетельствует о нарушении потока точной информации президенту России".

Мы считаем, что Путина дезинформируют его советники о том, как плохо работают российские вооруженные силы и как российская экономика страдает от санкций, потому что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду,

– заявил американский чиновник.

Между Путиным и Минобороны возникло напряжение

Также у США есть информация, указывающая на то, что Путину стало известно о дезинформации. И это вроде бы привело к расколу между Путиным и его высшим руководством в области обороны.

У нас есть информация, что Путин почувствовал себя введенным в заблуждение русскими военными. В настоящее время между Путиным и (Министерством обороны) существует постоянная напряженность, связанная с недоверием Путина к руководству Минобороны,

– сказал представитель США.

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