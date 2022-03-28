Благодаря разведке ВСУ попали в "Орск" в нужный момент

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Буданов привел пример, как украинские военные успешно использовали информацию разведки.

Кстати Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий, – глава разведки Буданов

Речь идет об уничтожении в порту Бердянска вражеского десантного корабля "Орск". Благодаря разведывательным данным ВСУ попали по кораблю в нужный момент.

Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами,

– сказал Кирилл Буданов.

Украина имеет источники в администрации Путина

Как говорится в сообщении, украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства.

Генерал Буданов заявил, что наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, является чрезвычайно полезным для Украины.

Сообщается, что агентурная разведка Украины усилена возможностями киберразведки. По словам Буданова, киберразведка дает глубокое понимание военных планов России.

"Мы достигли значительного прогресса в киберразведке", – сказал начальник ГУР МО Украины. Кроме информации о российских военных, Украина смогла "очень хорошо увидеть оборот российских денег".

Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России и отслеживаем все инновации вооружения,

– резюмировал Буданов.

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