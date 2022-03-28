Завдяки розвідці ЗСУ влучили в "Орськ" у потрібний момент
Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Буданов навів зразковий приклад, як українські військові успішно використали інформацію розвідки.
До речі Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій, – глава розвідки Буданов
Йдеться про знищення у порту Бердянська ворожого десантного корабля "Орськ". Завдяки розвідувальним даним ЗСУ влучили по кораблю у потрібний момент.
Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами,
– сказав Кирило Буданов.
Україна має джерела в адміністрації Путіна
Як ідеться у повідомленні, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва.
Генерал Буданов заявив, що наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України.
Повідомляється, що агентурна розвідка України посилена можливостями кіберрозвідки. За словами Буданова, кіберрозвідка дає глибоке розуміння військових планів Росії.
"Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці", – сказав начальник ГУР МО України. Окрім інформації про російських військових, Україна змогла "дуже добре побачити обіг російських грошей".
Ми також знаємо, що відбувається у паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння,
– резюмував Буданов.
До слова – Британська розвідка: Окупанти спробують оточити українські сили на Сході: дивіться відео