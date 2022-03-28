Завдяки розвідці ЗСУ влучили в "Орськ" у потрібний момент

Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Буданов навів зразковий приклад, як українські військові успішно використали інформацію розвідки.

До речі Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій, – глава розвідки Буданов

Йдеться про знищення у порту Бердянська ворожого десантного корабля "Орськ". Завдяки розвідувальним даним ЗСУ влучили по кораблю у потрібний момент.

Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами,

– сказав Кирило Буданов.

Україна має джерела в адміністрації Путіна

Як ідеться у повідомленні, українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва.

Генерал Буданов заявив, що наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України.

Повідомляється, що агентурна розвідка України посилена можливостями кіберрозвідки. За словами Буданова, кіберрозвідка дає глибоке розуміння військових планів Росії.

"Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці", – сказав начальник ГУР МО України. Окрім інформації про російських військових, Україна змогла "дуже добре побачити обіг російських грошей".

Ми також знаємо, що відбувається у паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння,

– резюмував Буданов.

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