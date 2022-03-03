Тогда до русских дойдет, в чем дело. В частности, что мобилизация нужна не просто так.
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Это будет конец режима, потому что будут мобилизованы очень плохие военные,
– сказал Арестович.
Россияне могут повернуть оружие против Путина
Он добавил, что мобилизованные быстро будут сдаваться в плен. Более того, Арестович предположил, что эти военные могут повернуть оружие в другую сторону, то есть против Путина, и устроить пассивный бунт.
"Никому не хочется идти на войну. Тогда они (россияне – 24 канал) поймут и про кадры и про все остальное", – подытожил чиновник.
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