Соответствующую информацию обнародовали на сайте Международной федерации тхэквондо. Решение было принято 28 февраля.

Конгресс США и администрация Байдена обсудили психическое состояние Путина

У Путина забрали черный пояс теквондо

Международная федерация тхэквондо приняла решение отозвать почетный черный пояс 9-го дана, предоставленный президенту России Владимиру Путину в ноябре 2013 года,

– говорится в сообщении.

Более того, федерация осудила жестокие нападения России на невинных людей в Украине, которые противоречат видению World Taekwondo "Мир дороже триумфа" и ценностям мирового тхэквондо относительно уважения и толерантности. Кроме этого:

на мероприятиях под эгидой федерации тхэквондо не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси ;

; международные соревнования на территории этих стран не будут проводиться.

Мысли Международной федерации с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой войны,

– заявили там.

Кстати, накануне, 28 февраля, конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина.

В частности, из-за того, что он цинично напал и совершает зверства в Украине, а также угрожает миру ядерным оружием.



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