Соответствующую информацию обнародовали на сайте Международной федерации тхэквондо. Решение было принято 28 февраля.
Конгресс США и администрация Байдена обсудили психическое состояние Путина
У Путина забрали черный пояс теквондо
Международная федерация тхэквондо приняла решение отозвать почетный черный пояс 9-го дана, предоставленный президенту России Владимиру Путину в ноябре 2013 года,
– говорится в сообщении.
Более того, федерация осудила жестокие нападения России на невинных людей в Украине, которые противоречат видению World Taekwondo "Мир дороже триумфа" и ценностям мирового тхэквондо относительно уважения и толерантности. Кроме этого:
- на мероприятиях под эгидой федерации тхэквондо не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси;
- международные соревнования на территории этих стран не будут проводиться.
Мысли Международной федерации с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой войны,
– заявили там.
Кстати, накануне, 28 февраля, конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина.
В частности, из-за того, что он цинично напал и совершает зверства в Украине, а также угрожает миру ядерным оружием.
ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!