Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Міжнародної федерації тхеквондо. Рішення ухвалили 28 лютого.
Зауважте Конгрес США та адміністрація Байдена обговорили психічний стан Путіна
У Путіна забрали чорний пояс теквондо
Міжнародна федерація тхеквондо ухвалила рішення відкликати почесний чорний пояс 9-го дана, наданий президенту Росії Володимиру Путіну в листопаді 2013 року,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, федерація засудила жорстокі напади Росії на невинних людей в Україні, які суперечать баченню World Taekwondo "Світ дорожчий за тріумф" та цінностям світового тхеквондо щодо поваги та толерантності. Окрім цього:
- на заходах під егідою федерації тхеквондо не використовуватимуться національні прапори та гімни Росії та Білорусі;
- міжнародні змагання на території цих країн не проводитимуться.
Думки Міжнародної федерації з народом України, і ми сподіваємося на мирне та негайне завершення цієї війни,
– заявили там.
До речі, напередодні, 28 лютого конгрес США з адміністрацією президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан все ще президента Росії Володимира Путіна.
Зокрема через те, що він цинічно напав та вчиняє звірства в Україні, а також погрожує світу ядерною зброєю.
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