Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Міжнародної федерації тхеквондо. Рішення ухвалили 28 лютого.

Зауважте Конгрес США та адміністрація Байдена обговорили психічний стан Путіна

У Путіна забрали чорний пояс теквондо

Міжнародна федерація тхеквондо ухвалила рішення відкликати почесний чорний пояс 9-го дана, наданий президенту Росії Володимиру Путіну в листопаді 2013 року,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, федерація засудила жорстокі напади Росії на невинних людей в Україні, які суперечать баченню World Taekwondo "Світ дорожчий за тріумф" та цінностям світового тхеквондо щодо поваги та толерантності. Окрім цього:

на заходах під егідою федерації тхеквондо не використовуватимуться національні прапори та гімни Росії та Білорусі;

міжнародні змагання на території цих країн не проводитимуться.

Думки Міжнародної федерації з народом України, і ми сподіваємося на мирне та негайне завершення цієї війни,

– заявили там.

До речі, напередодні, 28 лютого конгрес США з адміністрацією президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан все ще президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема через те, що він цинічно напав та вчиняє звірства в Україні, а також погрожує світу ядерною зброєю.



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