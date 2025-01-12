Об этом 24 Каналу рассказал бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури, отметив, что, по его мнению, любой президент США, в частности Джо Байден или Дональд Трамп, имеет достаточно власти, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Это связано с мощностями экономики и армии Соединенных Штатов Америки.

Смотрите также Байден объяснил, что спасет Украину, если Трамп прекратит военную помощь

Влияние на агрессию Путина

Дэвид Тафури отметил, что США имеет крупнейшую в мире армию и экономику, а вместе с партнерами НАТО и другими странами это мощная коалиция. Путин не сможет противостоять такой силе. Если все совместно будут поддерживать Украину, то диктатору будет сложно продолжать свою агрессию.

У нас (в США – 24 Канал) гораздо лучше военные мощности. Любой президент может повлиять на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и предоставить Украине все необходимое для победы, чтобы заставить его отступить или договариваться,

– сказал бывший чиновник Госдепа США и ООН.

Давление на кремлевского диктатора также зависит от действий европейских стран. По словам Тафури, лидеры этих государств могут заменить помощь США, если захотят.

У них достаточно больших экономик, денег и военных запасов, чтобы хотя бы на несколько лет заменить то, что предоставляют Соединенные Штаты Америки. Это в случае, если Трамп решит прекратить всю военную помощь Украине,

– отметил он.

Помощь ВСУ и давление на Путина во многом зависят от европейских стран.

Дэвид Тафури также напомнил, что США гораздо сильнее когда они имеют поддержку от своих ближайших союзников в Европе и других странах мира.

Интересно, что на встрече "Рамштайн" объявят пакет помощи США на 4,3 миллиарда долларов, который может стать последним при каденции Байдена. Средства выделяют по программе PDA, предусматривающей поставки оружия со складов США. Однако часть средств останется неиспользованной до 20 января. Решение об их применении будет принимать уже администрация Трампа.