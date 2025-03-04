Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Кроме того, Хлайн пригласил диктатора посетить его страну, когда у того будет "удобное время".

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Путина назвали "королем" России

Гость из Мьянмы заявил, что чувствует себя в России "абсолютно как дома" и подарил Путину старинную книгу XIX века. В ней якобы содержится пророчество Будды о дружеских отношениях обеих стран.

Насколько я знаю, вы лидируете в России не 5 и не 10 лет, а уже достаточный срок. Можно сказать, не просто лидер страны, а король этой страны. Почему я об этом говорю – потому что в жизни иногда бывает, что из предыдущей жизни можно встретиться,

– сказал Хлайн.

Он также выразил благодарность за поддержку его страны на международной арене и заверил диктатора – Мьянма поддерживает так называемую "специальную военную операцию" в Украине.

Путин со своей стороны пригласил премьер-министра принять участие в московском параде 9 мая и поблагодарил за прошлогодний подарок – 6 слонят в честь 75-летия установления дипломатических отношений.

Напомним, на День победы в Россию на День победы в Россию планируют приехать, в частности, Си Цзиньпин, Роберт Фицо, Александар Вучич и Луис Инасиу Лула да Силва.