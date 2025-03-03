Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, отметив, что Москва всегда будет утверждать, что нападение на Украину является большим достижением России. Это совсем не так, ведь вторжение показало все недостатки армии оккупанта.

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Отношение к России изменилось

Грант Шаппс заметил, что нападение России на Украину дал понять, что все ошибались – на самом деле оккупационная армия не является боеспособной и технологической.

Транспорт россиян застрял в грязи, а подход к стратегии ведения кампании был ужасным. Они думали, что попадут в Киев в течение часов после 24 февраля 2022 года, но это уже длится более 3 лет,

– сказал он.

Нападение на Украину стало ужасным провалом для России и для Владимира Путина.

"Он никогда в этом не признается, никогда не расскажет своим гражданам, почему в России такая высокая инфляция, почему люди страдают", – подчеркнул бывший министр обороны Британии.

Он добавил, что диктатор опозорил Россию в глазах международного сообщества, а себя сделал изгоем, с которым людям должно быть стыдно ассоциироваться.

Интересно, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что в России есть значительные внутренние проблемы, однако они не представляют серьезной угрозы режиму Путина. Он отметил, что без сильного лидера, который бы бросил вызов власти, ситуация в стране будет оставаться стабильной.