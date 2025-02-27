Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова Укринформу.

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Буданов о путинском режиме

Начальник ГУР отметил, в стране-агрессорее однозначно есть проблемы, с которыми можно работать. В то же время подчеркнул, это не то, что может радикально изменить ситуацию в России.

Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, к примеру. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабилен. Нет там того, кто может ставить серьезную угрозу, просто не существует,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Генерал-лейтенант также привел пример Сталина. В то же время подчеркнул, это не корректное сравнение, ведь их точно нельзя сравнивать. Абсолютно разного, так сказать, "калибра" люди.

"Вот умер Сталин, это тоже исторический факт, половина страны реально плакала, потому что было как-то страшно– человек эпохи ушел. Но на следующий день что началось? Борьба за власть. А еще спустя довольно короткий период– XX съезд КПСС, десталинизация, развенчание культа личности. Так же было. Вы думаете, что будет что-то иначе. Нет", – подчеркнул начальник ГУР.

Также Буданов отметил, что история всегда повторяется.