Наивно полагать, что другие государства могут быть спокойны. Это было бы большой ошибкой. Об этом в эфире 24 канала заметил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс.

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Не следует ожидать, что Путин будет делать дальше

По его словам, все должны понимать, что, не принимая сегодня решений по защите Украины, каждое государство на европейском континенте ставит себя в опасность.

Через несколько дней, неделю, месяц Кремль начнет всех пугать своими ядерными ракетами и тому подобное.

Я не могу влезть в голову всех лидеров Европейского Союза или лидеров стран НАТО, но это простая логика. Она должна нам подсказывать, что Путина нужно остановить сегодня, а не ждать, что он будет делать дальше,

– заметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что действия России – это не только нарушение международных договоренностей. Это международное военное преступление.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Путин проиграет эту войну, – Кубилюс

"Думаю, что Запад должен быть уверен в том, что вместе с Украиной мы добьемся того, что Путин проиграет эту войну", – подчеркнул евродепутат.

Это значит, что будущее России будет без Путина.

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