Наївно думати, що інші держави можуть бути спокійними. Це було б великою помилкою. Про це в ефірі 24 каналу зауважив депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс.

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Не треба чекати, що Путін робитиме далі

За його словами, всі повинні розуміти, що не ухвалюючи сьогодні рішень щодо захисту України, кожна держава на європейському континенті ставить себе в небезпеку.

Адже через кілька днів, тиждень, місяць Кремль почне всіх лякати своїми ядерними ракетами тощо.

Я не можу влізти в голову всіх лідерів Європейського Союзу чи лідерів країн НАТО, але це проста логіка. Вона повинна нам підказувати, що Путіна потрібно зупинити сьогодні, а не чекати, що він робитиме далі,

– зауважив Кубілюс.

Він наголосив, що дії Росії – це не тільки порушення міжнародних домовленостей. Це міжнародний військовий злочин.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Путін програє цю війну, – Кубілюс

"Думаю, що Захід повинен бути впевненим в тому, що разом з Україною ми досягнемо того, що Путін програє цю війну", – наголосив євродепутат.

Це означає, що майбутнє Росії буде без Путіна.

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