Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус. Він пояснив, як надалі реагуватиме Євросоюз та НАТО.

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Війна проти України – це війна проти Європи

Депутат Європарламенту повідомив, що за ситуацією в Україні ретельно стежать і обговорюють, які рішення ухвалити, щоб допомогти вже сьогодні.

Всі диктатори починають війни вранці, Гітлер почав о 4 ранку, Путін – о 5 ранку. Що тепер потрібно – Росія повинна бути повністю заблокована, політично, фінансово, технологічно, в умовах торгівлі,

– заявив Пятрас Ауштрявічус

Він закликав сказати "ні" всім російським товарам, до повної блокади.

"Війна проти України – це війна проти Європи. На Україну напав не тільки Путін, але й Лукашенко, він співучасник. Зробимо все можливе, щоб сесія Європарламенту була створена якнайшвидше, на наступному тижні, можливо, навіть вихідними", – сказав депутат Європарламенту.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Депутат Європарламенту від Литви про війну в Україні: дивіться відео