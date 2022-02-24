Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус. Він пояснив, як надалі реагуватиме Євросоюз та НАТО.
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Війна проти України – це війна проти Європи
Депутат Європарламенту повідомив, що за ситуацією в Україні ретельно стежать і обговорюють, які рішення ухвалити, щоб допомогти вже сьогодні.
Всі диктатори починають війни вранці, Гітлер почав о 4 ранку, Путін – о 5 ранку. Що тепер потрібно – Росія повинна бути повністю заблокована, політично, фінансово, технологічно, в умовах торгівлі,
– заявив Пятрас Ауштрявічус
Він закликав сказати "ні" всім російським товарам, до повної блокади.
"Війна проти України – це війна проти Європи. На Україну напав не тільки Путін, але й Лукашенко, він співучасник. Зробимо все можливе, щоб сесія Європарламенту була створена якнайшвидше, на наступному тижні, можливо, навіть вихідними", – сказав депутат Європарламенту.
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