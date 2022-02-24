Відповідну заяву про можливі кібератаки проти держави-агресорки зробив в ефірі одного із телеканалів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
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Світ може розпочати кібератаки проти систем зв'язку Росії
США та країни Європи можуть розпочати кібератаки проти систем зв'язку Росії,
– заявив Грозєв.
Нагадаємо, Захід продовжує протидіяти агресії зі сторони Кремля, зокрема запроваджуючи проти Росії санкції. США повідомили, що разом з партнерами вже незабаром введуть "повномасштабні" обмеження проти Росії. Розширити санкції пообіцяла і Велика Британія. Водночас економіка держави-агресорки зазнає збитків. Зокрема, через напад на Україну російський рубль обвалився до історичного мінімуму – 89,75 рубля за долар.