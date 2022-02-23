На ці та не тільки питання в інтерв'ю сайту 24 каналу відповів заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора. За його словами, глушити сигнал мобільних операторів можуть тільки в обмежених зонах.
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Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з потенційними спробами створити складнощі в системі мобільного зв'язку України. Саме тому в цьому напрямку ми плідно взаємодіємо з операторами мобільного зв'язку для уникнення подібних ситуацій,
– запевнив держслужбовець.
Віктор Жора пояснив, що глушити сигнал мобільних операторів можуть тільки в обмежених зонах / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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Жора уточнив, що забезпечення надійного і безперебійного мобільного зв'язку – у фокусі державної влади, відповідних агенцій і самих мобільних операторів. На його думку, можливі перебої зі зв'язком є одним з вірогідних сценаріїв комплексної атаки.
Громадянам України слід домовитись з найближчими людьми про альтернативні способи комунікації або зустрічі в завчасно обумовлених місцях. Хоча такі випадки є дещо малоймовірними,
– резюмував чиновник.
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