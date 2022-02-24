Соответствующее заявление о возможных кибератаках против государства-агрессора сделал в эфире одного из телеканалов расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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Мир может начать кибератаки против систем связи России

США и страны Европы могут начать кибератаки против систем связи России,

– заявил Грозев.

Напомним, Запад продолжает противодействовать агрессии со стороны Кремля, в частности вводя против России санкции. США сообщили, что вместе с партнерами уже в скором времени введут "полномасштабные" ограничения против России. Расширить санкции пообещала и Великобритания. В то же время экономика государства-агрессора терпит убытки. В частности, из-за нападения на Украину российский рубль обвалился до исторического минимума – 89,75 рубля за доллар.

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