Об этом заявила постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Шойгу 24 февраля.

Актуально Путин заявил о специальной военной операции:

Лондон расширит экономические санкции для России в случае продолжения агрессии

Вудворд заявила, что Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если она продолжит агрессивные действия против Украины.

Мы расширим экономические последствия, если Россия продолжит свою агрессию, – сказала она.

По словам Вудворд, еще есть время для того, чтобы проявить сдержанность, действовать разумно и достичь деэскалации, однако действовать необходимо сейчас.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Главное об антироссийских санкциях / Инфографика 24 канала