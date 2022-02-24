Об этом заявила постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Шойгу 24 февраля.
Актуально Путин заявил о специальной военной операции:
Лондон расширит экономические санкции для России в случае продолжения агрессии
Вудворд заявила, что Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если она продолжит агрессивные действия против Украины.
Мы расширим экономические последствия, если Россия продолжит свою агрессию, – сказала она.
По словам Вудворд, еще есть время для того, чтобы проявить сдержанность, действовать разумно и достичь деэскалации, однако действовать необходимо сейчас.
Главное об антироссийских санкциях / Инфографика 24 канала