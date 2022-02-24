Об этом заявила постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Шойгу 24 февраля.

Актуально Путин заявил о специальной военной операции:

Лондон расширит экономические санкции для России в случае продолжения агрессии

Вудворд заявила, что Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если она продолжит агрессивные действия против Украины.

Мы расширим экономические последствия, если Россия продолжит свою агрессию, – сказала она.

По словам Вудворд, еще есть время для того, чтобы проявить сдержанность, действовать разумно и достичь деэскалации, однако действовать необходимо сейчас.

Санкції

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