Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Шойгу 24 лютого.
Актуально Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас
Лондон розширить санкції для Росії у разі продовження агресії
Вудворд заявила, що Велика Британія розширить економічні санкції щодо Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.
Ми розширимо економічні наслідки, якщо Росія продовжить свою агресію,
– сказала вона.
За словами Вудворд, ще є час для того, щоб виявити стриманість, діяти розумно та досягти деескалації, однак діяти необхідно зараз.
Раніше у Лондоні заявили, що у разі продовження Росією вторгнення в Україну підготують безпрецедентний пакет додаткових санкцій. Мовиться ухвалення закону, який не дозволить державі-агресорці випускати суверенні боргові зобов'язання на британських ринках.
Наразі Британія ввела санкції проти:
- 5 банків: Чорноморського банку розвитку та реконструкції, банку "Росії", ПАТ "Промзв'язокбанк", Генбанку, Індустріального ощадного банку.
- мільярдера Геннадія Тимченка, бізнесмена зі списку Forbes Ігоря Ротенберга, а також його дядька Бориса Ротенберга.