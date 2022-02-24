Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Шойгу 24 лютого.

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Лондон розширить санкції для Росії у разі продовження агресії

Вудворд заявила, що Велика Британія розширить економічні санкції щодо Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.

Ми розширимо економічні наслідки, якщо Росія продовжить свою агресію,

– сказала вона.

За словами Вудворд, ще є час для того, щоб виявити стриманість, діяти розумно та досягти деескалації, однак діяти необхідно зараз.

Раніше у Лондоні заявили, що у разі продовження Росією вторгнення в Україну підготують безпрецедентний пакет додаткових санкцій. Мовиться ухвалення закону, який не дозволить державі-агресорці випускати суверенні боргові зобов'язання на британських ринках.

Наразі Британія ввела санкції проти:

5 банків: Чорноморського банку розвитку та реконструкції, банку "Росії", ПАТ "Промзв'язокбанк", Генбанку, Індустріального ощадного банку.

мільярдера Геннадія Тимченка, бізнесмена зі списку Forbes Ігоря Ротенберга, а також його дядька Бориса Ротенберга.

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