Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичус. Он объяснил, как в дальнейшем будут реагировать Евросоюз и НАТО.

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Война против Украины – это война против Европы

Депутат Европарламента сообщил, что за ситуацией в Украине тщательно следят и обсуждают, какие решения принять, чтобы помочь уже сегодня.

Все диктаторы начинают войны утром, Гитлер начал в 4 утра, Путин – в 5 утра. Что теперь нужно – Россия должна быть полностью заблокирована, политически, финансово, технологически, в условиях торговли,

– заявил Пятрас Ауштрявичус

Он призвал сказать "нет" всем российским товарам, к полной блокаде.

"Война против Украины – это война против Европы. На Украину напал не только Путин, но и Лукашенко, он соучастник. Сделаем все возможное, чтобы сессия Европарламента была создана как можно быстрее, на следующей неделе, возможно, даже на выходных", – сказал депутат Европарламента.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Депутат Европарламента от Литвы о войне в Украине: смотрите видео