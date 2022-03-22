19 марта Россия нанесла ракетный удар по городу Делятин в Ивано-Франковской области. После этого оккупанты кичились, что они использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал". Украинская сторона не готова была подтвердить, каким именно вооружением был нанесен удар.

Достойный внимания Минобороны не исключает, что Россия применяет ультразвуковое оружие: высокоточное заканчивается

21 марта президент США Джо Байден подтвердил информацию о применении Россией гиперзвукового оружия. Он напомнил, что ее почти невозможно сбить. И указал, почему российский лидер Владимир Путин решил использовать его в войне против Украины.

"Путин зажат спиной к стене, он не предполагал масштаба или силы нашего единства. И чем больше он будет зажат, тем жестче будет тактика, которую он может применить", – убежден Байден.

Байден также повторил утверждение о том, что Россия, вероятно, проведет "сделки под фальшивым флагом", включая возможность атаки с химическим оружием в Украине.

"Когда он начинает говорить о чем-то, по его мнению, НАТО, Украина или Соединенные Штаты собираются сделать, это значит, что он готовится это сделать. Это не шутка", – сказал Байден.