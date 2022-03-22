19 березня Росія завдала ракетного удару по місті Делятин, що в Івано-Франківській області. Після цього окупанти хизувалися, що вони використали гіперзвукову ракету "Кинжал". Українська сторона не готова була підтвердити, яким саме озброєнням було завдано удар.

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21 березня президент США Джо Байден підтвердив інформацію про застосування Росією гіперзвукової зброї. Він нагадав, що її майже неможливо збити. І вказав, чому російський лідер Володимир Путін вирішив використати її у війні проти України.

"Путін затиснутий спиною до стіни, він не передбачав масштабу чи сили нашої єдності. І чим більше він буде затиснутий, тим більш жорсткою буде тактика, яку він може застосувати", – переконаний Байден.

Байден також повторив твердження про те, що Росія, ймовірно, проведе "операції під фальшивим прапором", включаючи можливість атаки з хімічною зброєю в Україні.

"Коли він починає говорити про щось, на його думку, НАТО, Україна чи Сполучені Штати збираються зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", – сказав Байден.