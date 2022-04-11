Российским войскам, вероятнее всего, не удастся взять ни одного крупного украинского города. Именно это станет проблемой для Путина. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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У Путина безвыходное положение, – Пионтковский

Военные эксперты, украинские и западные в частности, убеждены: россияне не смогут взять Харьков. "Продать" доведенным до истерии россиянам нечто иное как крупную победу – Путину будет очень трудно, считает публицист.

"Безвыходное положение, он создает людей, которые разорвут его как предателя, когда он не сможет им предоставить "окончательно уничтоженную Украину". Они разорвут Путина за это", – сказал Андрей Пионтковский.

Пионтковский о намерениях Путина: смотрите видео