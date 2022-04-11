Російським військам, ймовірніше за все, не вдасться взяти жодного великого українського міста. Саме це стане проблемою для Путіна. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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У Путіна безвихідне становище, – Піонтковський

Військові експерти, українські та західні зокрема, переконані: росіяни не зможуть взяти Харків. "Продати" доведеним до істерії росіянам щось інше як велику перемогу – Путіну буде дуже важко, вважає публіцист.

"Безвихідне становище, він створює людей, які розірвуть його як зрадника, коли він не зможе їм надати "остаточно знищену Україну". Вони розірвуть Путіна за це", – сказав Андрій Піонтковський.

Піонтковський про наміри Путіна: дивіться відео