Вопрос ликвидации Путина вполне реально можно решить. Об этом в эфире 24 Канала озвучил журналист и ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что для этого только нужен приказ. Отдать его в Европе или Украине может любой. По его словам, спецслужбы Франции, Великобритании, США, Израиля способны решать такие вопросы.

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Путин до сих пор жив, потому что не было приказа его ликвидировать

Асланян уверен, то, что российский диктатор до сих пор жив, свидетельствует об отсутствии приказа уничтожить его. Более того, по мнению журналиста, с Путиным все привыкли договариваться, ведь тот щедро платит. Ему не жалко тратить российский бюджет и действовать не в интересах своей страны, а это выгодно другим.

"Своих Путин кидает всегда, а иностранцами он благоволит, для них выгодные тарифы, сделки, схемы. Вот хочет кто-то с ним торговать наркотиками, оружием, нефтью, газом? Пожалуйста, Путин создаст все условия. Поэтому, как же можно ликвидировать такого выгодного делового партнера? А то, что он воюет, проливается кровь, есть политические заключенные, на это особого внимания не обращают", – озвучил Асланян.

Журналист привел пример ситуации с работой американского бизнеса в России, который не прекратил свою деятельность даже на 3 год полномасштабной войны России против Украины.

США продолжают с Россией экономические отношения. КАМАЗы, которые приезжают в Украину убивать украинцев, сделаны на элементной базе американских заводов, которые до сих пор работают в России. США не считает нужным остановить это. Поэтому никакого приказа убивать Путина не будет, потому что он очень выгодный союзник,

– отметил Асланян.

Заказные убийства маскируются под несчастные случаи

Журналист рассказал, что в реальности заказные убийства чаще всего маскируются как несчастные случаи. И чем более они правдоподобные – тем выше профессионализм спецслужб. Он привел пример смерти принцессы Дианы.

"Когда весь мир знает, что леди Ди погибла в результате ДТП, это свидетельствует, что удачно сработала британская спецслужба. Когда британцам надо было решать вопрос по принцессе Диане, которая вышла из-под контроля, они на глазах всего мира блестяще устроили спецоперацию по нетрезвому вождению на высокой скорости, убегая от папарацци, которое повлекло ДТП с летальным исходом", – подытожил Асланян.