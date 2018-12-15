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      Путина обвинили в церковном "расколе" в Украине

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      Навальный обвинил Путина в церковном "расколе" в Украине
      Навальный обвинил Путина в церковном "расколе" в Украине / Фото из открытых источников

      Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил президента России Владимира Путина в том, что украинские православные церкви на Объединительном соборе в Киеве завершают одобренный Константинополем процесс объединения.

      Об этом российский политик заявил в своем Twitter.

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      Сегодня состоится событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви в Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов,
      – отметил Навальный.

      По словам оппозиционера, российский президент за несколько лет разрушил то, что "создавалось веками".

      "То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин – враг русского мира", – подчеркнул он.

      Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Религия Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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