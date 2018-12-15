Путина обвинили в церковном "расколе" в Украине

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил президента России Владимира Путина в том, что украинские православные церкви на Объединительном соборе в Киеве завершают одобренный Константинополем процесс объединения.

Об этом российский политик заявил в своем Twitter.

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Сегодня состоится событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви в Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов,

– отметил Навальный.

По словам оппозиционера, российский президент за несколько лет разрушил то, что "создавалось веками".

"То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин – враг русского мира", – подчеркнул он.

Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов.

То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира. — Alexey Navalny (@navalny) 15 грудня 2018 р.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

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