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      Путіна звинуватили у церковному "розколі" в Україні

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      навальний звинуватив Путіна у церковному "розколі" в Україні
      навальний звинуватив Путіна у церковному "розколі" в Україні / Фото з відкритих джерел

      Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що українські православні церкви на Об'єднавчому соборі в Києві завершують схвалений Константинополем процес об’єднання.

      Про це російський політик заявив у своєму Twitter.

      Читайте також: У Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор УПЦ: перші фото та відео

      Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор у Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини "живих" парафій,
      – зазначив Навальний.

      За словами опозиціонера, російський президент за кілька років зруйнував те, що "створювалося століттями".

      "Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін – ворог російського світу", – наголосив він.

      Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Єдина помісна церква Релігія Володимир Путін Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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