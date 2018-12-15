Путіна звинуватили у церковному "розколі" в Україні

Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що українські православні церкви на Об'єднавчому соборі в Києві завершують схвалений Константинополем процес об’єднання.

Про це російський політик заявив у своєму Twitter.

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Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор у Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини "живих" парафій,

– зазначив Навальний.

За словами опозиціонера, російський президент за кілька років зруйнував те, що "створювалося століттями".

"Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін – ворог російського світу", – наголосив він.

Сегодня произойдёт событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов.

То, что создавалось сотни лет было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира. — Alexey Navalny (@navalny) 15 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

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