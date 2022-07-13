Все это проявления путинизма, который необходимо уничтожить. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

Не пропустите НАТО думает, что воюет с умным стратегом, а там – политическое животное, – Давидюк о путине

Миру нужно серьезнее относиться к проблеме путина и путинизма. Это игры на грани с жизнью – мировой голод, мировая ядерная катастрофа, мировой экономический кризис. путин водит их по лезвию ножа,

– подчеркнул Давидюк.

Это нужно остановить

По мнению политолога, следует прекратить играть в путинские игры и развивать нормальный стабильный мир, который будет бороться с болезнями, бедностью и смертностью.

"А не играть в путинские игры из-за того, что он ростом у мамы не удался, имеет кучу комплексов и не может простить миру, что советский союз распался", – убежден он.

Мир должен действовать жестко и решительно

Так, Германия заявила, что к концу лета прекратит покупать российский уголь, а к концу – российскую нефть. "А газ? Чего вы про газ молчите? Отрезайте", – подчеркнул Давидюк.

Кроме того, Канада, являющаяся одним из ближайших для Украины государств, продолжает финансировать россию. "Для чего вы это делаете?", – говорит политолог.

Дружба с путиным будет токсична для любого из политиков

"Путин убил столько детей в Украине, что они до конца своих каденций столько спасти не смогут в своих странах", – сказал Давидюк. Важно понимать, что дружба с путиным будет более токсична, чем с Садамом Хусейном, Ким Чен Ыном и кем-либо другим.

Это Бен Ладен, который еще имеет ядерную кнопку,

– сказал Давидюк.

Мир должен принять решение и поставить задачу: террористическая россия не должна существовать. "Такой огромной террористической угрозы не должно быть. И это должно быть реализовано не только украинскими ВСУ", – подчеркнул он.

Давидюк о путине: Это политическое животное с комплексами – смотрите видео