Впрочем, с декабря диктатор постоянно проводит разные военные учения, цель которых: оттянуть украинские войска с Востока и создать ощущение внешнего врага. Об этом 24 каналу сказал белорусский журналист Франек Вячорка.

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Что означает доверенность лукашенко

Однако после последнего заявления путина о мобилизации лукашенко предстанет перед сложным выбором. Дело в том, что по договоренностям в рамках ОДКБ кремлевский диктатор может приказать Беларуси вступить в войну против Украины и начать военную мобилизацию.

"И здесь очень интересно. Общество не поддерживает это, в белорусской армии есть паника, потому что воевать против Украины никто не хочет", – подчеркнул журналист.

Следовательно, лукашенко надо будет как-то выкручиваться. Ближайшие двое суток, считает Вячорка, можно ожидать реакции самопровозглашенного лидера Беларуси.

Во всяком случае, я не вижу никакого шанса, чтобы белорусское войско полноценно в эту войну,

– убежден Вячорка.

За лукашенко все решили

Кроме этого, российско-белорусские консультации по безопасности проходят в Москве. Об этом стало известно после заявления путина и шойга.

"Там же за лукашенко все решили. Они ездят в москву как на дачу к себе. Там они все вопросы решают, инструкции получают, нарративы, методички", - заметил белорусский журналист.

Вячорка подчеркнул, что практически все окружение лукашенко, весь военный аппарат и генштаб потеряли самостоятельность и независимость. Они повторяют все, что говорят в москве.

Мы это видим в смене риторики против Украины и Польши. Они проводят психологически-информационные операции, чтобы столкнуть лбами белорусов и украинцев.

– объяснил он.

Белорусский журналист предполагает, что скоро могут начаться провокации на границе с Украиной. Цель – создать дополнительную нагрузку на ВСУ.

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