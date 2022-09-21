Втім, з грудня диктатор постійно проводить різні військові навчання, мета яких: відтягнути українські війська зі Сходу України та створити відчуття зовнішнього ворога. Про це 24 каналу сказав білоруський журналіст Франек Вячорка.

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Що означає доручення лукашенка

Однак після останньої заяви путіна про мобілізацію лукашенко постане перед складним вибором. Річ у тім, що за домовленостями у межах ОДКБ кремлівський диктатор може наказати білорусі вступити у війну проти України і розпочати військову мобілізацію.

"І тут дуже цікаво. Суспільство не підтримує це, у білоруському війську є паніка, тому що воювати проти України ніхто не хоче", – наголосив журналіст.

Відтак лукашенку треба буде якось викручуватися. Найближчу дві доби, вважає Вячорка, можна очікувати на реакцію самопроголошеного лідера білорусі.

У будь-якому разі, я не бачу жодного шансу, щоб білоруське військо повноцінно у цю війну,

– переконаний Вячорка.

За лукашенка усе вирішили

Окрім цього, наразі російсько-білоруське консультації з безпеки проходять у москві. Про це стало відомо після заяви путіна та шойгу.

"Там же за лукашенка усе вирішили. Вони їздять у москву як на дачу до себе. Там вони усі питаннячка вирішують, інструкції отримують, наративи, методички", – зауважив білоруський журналіст.

Вячорка підкреслив, що практично усе оточення лукашенка, увесь військовий апарат та генштаб втратили самостійність та незалежність. Вони повторюють усе, що їм кажуть у москві.

Ми це бачимо у зміні риторики проти України та Польщі. Вони проводять психологічно-інформаційні операції, аби зіштовхнути лобами білорусів та українців,

– пояснив він.

Білоруський журналіст припускає, що невдовзі можуть початися провокації на кордоні з Україною. Мета – створити додаткове навантаження на ЗСУ.

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