Українська армія готова до будь-якого сценарію розвитку подій у війні з російськими окупантами. росія завдає ракетні удари по Україні з території білорусі, але наземного нападу не планує.

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Загрози наземного нападу на Україну з території білорусі немає

Як повідомив представник ГУР МОУ ндрій Юсов, білорусь бере учать у війні проти України, допомагаючи російським окупантам. 24 лютого з території білорусі в Україну зайшли російські підрозділи, які атакували Київ, але повтор цього сценарію навряд чи відбудеться.

За словами Юсова, Україна готова до різних сценаріїв розвитку війни, включно із вторгненням окупантів з території білорусі. Втім, підготовки до втілення такого нападу розвідники наразі не спостерігають.

Також він зазначив, що білорусь надає свої аеродроми для російських окупантів, звідки ті завдають ракетних ударів по Україні. Окрім того, білоруси ремонтують військову техніку росіян та вербують військових для участі у бойових діях проти України.

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