Впрочем, с каждым днем войны и каждым выпущенным снарядом – шансы на спокойную обеспеченную старость уменьшаются. Такое мнение высказал Юрий Мацарский в своем блоге "Большой мир".

Больше здесь Умирающие тирании: почему власть Путина обречена на провал

Он подчеркнул, что современные диктаторы совсем не умеют делать выводы из истории и неправильно трактуют действия их предшественников.

Путинская Россия сегодня – это такой заснеженный Ирак образца начала 2000-х годов,

– считает Мацарский.

Он объяснил, что это означает: "Нефть, мозги и капиталы все активнее утекают за границу, медиа наперебой превозносят самодура-правителя, который врос в свой трон. А законы принимаются все более идиотские и бессмысленные".

Как считает журналист, в России, которую создал Путин, – "кругом стукачи, провокаторы и духовность – ведь Саддам Хуссейн тоже представлял себя защитником традиционных ценностей".

Россияне не рассчитывают, что тиран уйдет, – Мацарский

При этом, никто внутри страны серьезно не рассчитывает на скорый уход тирана. Сам Путин, по его словам, бряцает оружием, "жрет" оппозиционеров, угрожает соседям и почти вполне серьезно рассказывает подданным, что это иностранные санкции убили почти половину экономики.

"Слабое автократическое государство – это опасность с манией величия и чрезмерно раздутым эго. Оно может попортить соседям еще немало крови. Но в любом случае, оно обречено. Саддам Хусейн мог бы об этом многое рассказать Путину. Правда, уже не на этом свете", – подытожил журналист.

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