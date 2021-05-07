Втім, з кожним днем війни та кожним випущеним снарядом – шанси на спокійну забезпечену старість зменшуються. Таку думку висловив Юрій Мацарський у своєму блозі "Большой мир".

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Він наголосив, що сучасні диктатори зовсім не вміють робити висновків із історії та неправильно трактують дії їхніх попередників.

Путінська Росія сьогодні – це такий засніжений Ірак зразка початку 2000-х років,

– вважає Мацарський.

Він пояснив, що це означає: "Нафта, мізки й капітали все активніше витікають за кордон, медіа наввипередки звеличують самодура-правителя, який вріс у свій трон. А закони приймаються всі більш ідіотські й безглузді".

Як вважає журналіст, у Росії, яку створив Путін – "кругом стукачі, провокатори й духовність – адже Саддам Хуссейн теж уявляв себе захисником традиційних цінностей".

Росіяни не розраховують, що тиран піде, – Мацарський

При цьому, ніхто всередині країни серйозно не розраховує на швидкий відхід тирана. Сам Путін, за його словами, брязкає зброєю, "жере" опозиціонерів, загрожує сусідам і майже цілком серйозно розповідає підданим, що це іноземні санкції вбили майже половину економіки.

"Слабка автократична держава – це небезпека з манією величі і надмірно роздутим его. Воно може попсувати сусідам ще чимало крові. Але в будь-якому випадку, воно приречене. Саддам Хусейн міг би про це багато розповісти Путіну. Правда, вже не на цьому світі", – підсумував журналіст.

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