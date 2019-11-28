Путинская "Единая Россия" находится на дне, – Яковина

В течение последних двух лет региональные выборы в РФ показали, что правящая партия, путинская "Единая Россия" – на дне. Ее представителей по всей стране побеждают сантехники, домохозяйки, безработные и трактористы.

Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" высказал журналист Иван Яковина.

Читайте также: Трамп получит импичмент – мнение Яковины

Он подчеркнул, что имидж у "Единой России" просто катастрофический. Эту политическую силу абсолютно заслуженно считают партией мошенников и воров. Даже если нарисовать им 15 или 20%, большинства, они не получат. Поэтому "единороссам" приходится хитрить, но все равно получается не очень.

Журналист отметил, что осенью 2019 года в Москве прошли выборы в городскую думу. "Единороссы", зная о своей славе, притворились беспартийными самовыдвиженцами. Но когда против них организовалась оппозиция, стало ясно, что в парламент не пройдет ни один человек от партии власти.

Всем радикальным оппозиционерам запретили участвовать в выборах. Против людей Путина поставили или коммунистов, или каких-то странных фриков и тому подобное. На раскрутку кандидатов от власти пошли гигантские денежные, административные и информационные ресурсы,

– отметил Яковина.

И добавил, что это не подействовало. Ведь с помощью технологии "умного голосования", которую придумал оппозиционер Алексей Навальный, "Единая Россия" получила меньше, чем половину мест в городской думе.

Что известно об "умном голосовании" в РФ?"Умное голосование" – это придуманная сторонниками Навального технология. По их мнению, она позволяет избирателям, у которых нет своих кандидатов (большинство оппозиционеров не были зарегистрированы на выборах) отдать свой голос так, чтобы кандидат от власти набрал как можно меньше голосов.

Журналист подчеркнул, что ситуация в экономике РФ становится все хуже, а надежды на улучшение у подданных Путина нет. Поэтому властям не стоит надеяться на то, что россияне передумают и снова полюбят "Единую Россию". Решение проблемы они видят иначе.

На 19 съезде партии Владимир Путин с трибуны объявил, что во всех проблемах РФ виноваты внешние враги: Украина, США и Европа, а также внутренние "популисты", "словоблуды" и "конъюнктурщики", которые присосались к "Единой России", и если что – продадут и предадут ее,

– отметил автор видеоблога.

"Путин призвал единороссов бороться с внутренними врагами, которые во всем виноваты. Для этого Госдума буквально за несколько недель приняла уже целый набор сумасшедших инструментов", – подытожил Яковина.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины по 27 ноября 2019: